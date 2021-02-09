جيسي عبده تهنئ الإمارات لوصول مسبار الأمل إلى المريخ

القاهرة - محمد ابراهيم - هنأت الفنانة جيسي عبده الإمارات لوصول مسبار الأمل إلى المريخ وذلك من خلال تغريدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وكتبت "عبده" قائله: "‏هذه هي ‎#الإمارات الفخر والعزة والنجاح ألف مبروك للقيادة الرشيدة ولشعبها الطيب المحترم ولكل الأمة العربية ‎#مسبار_الأمل ‎#لا_شيء_مستحيل ‎#العرب_إلى_المريخ ‎#محمد_بن_زايد ‎#محمد_بن_راشد".

ونجح مسبار الأمل الإماراتى، منذ قليل، فى الوصول إلى مداره حول كوكب المريخ والمعروف باسم الكوكب الأحمر، واستمرت مرحلة دخول منطقة الالتقاط حوالى 27 دقيقة، واحتفل بذلك عدد كبير من نجوم الفن حيث يعد ذلك إنجاز كبير للعرب بأكملهم.