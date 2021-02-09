عقب ممارستها المهنة بدون ترخيص.. فنانة شهيرة تصل عقوبتها للسجن

القاهرة - محمد ابراهيم - علقت المملكة العربية السعودية على الفنانة التونسية سامية الطرابسلي، والتي عملت مستشارة مع جراح تجميل دون شهادة طبية.

وأصدرت الصحة بالمملكة العربية السعودية بيانا لها قائله أنها رصدت مقطع فيديو متداولا لمقيمة عربية الجنسية ادعت تمكين عيادة خاصة لها من ممارسة صحية دون الحصول على ترخيص.

وكشف البيان عن معرفته بالمركز التي عملت فيه الفنانة الشهيرة، وأن من حقه محاكمة أي شخص يعمل بدون ترخيص حيث تصل العقوبات للسجن ولغرامة مالية وطالبت من المواطنين التبليغ عن أي ضخص يعمل بدون ترخيص.