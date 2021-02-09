بفيديو لعماد متعب..الفيفا يحفز لاعبي الأهلي قبل مباراة بطل أمريكا الجنوبية

نشر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عبر حسابه الرسمي بانستجرام فيديو مجمعا لمهارات وأهداف عماد متعب لاعب النادي الاهلي السابق في بطولة كأس العالم للأندية .

وظهر عماد متعب بالفيديو بمهارة عالية وعلقت الصفحة الرسمية للفيفا " تألق عماد متعب في كأس العالم للأندية وفوزه ببرونزية و 5 دوري ابطال افريقيا ".



وأعلنت شبكة بي إن سبورت الرياضية، نقل مباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي، المقرر لها الخميس المقبل، لتحديد المركز الثالث والرابع بكأس العالم للأندية، عبر قناتها bein sport hd " المفتوحة".



وذكر الموقع الرسمي للشبكة الرياضية أن قناة bein sport hd " المفتوحة"" عبر القمر الصناعي نايل سات، ستنقل مباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي.



ومن المقرر أن تقام المباراة فى تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة .



كان بالميراس خسر أمام تيجريس المكسيكي بهدف دون رد في الدور نصف النهائي من كأس العالم للأندية أمس الاول الأحد، بينما خسر الأهلي أمام بايرن ميونخ، أمس الاثنين.

