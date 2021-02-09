محمد فؤاد يستعد لـ طرح أغنيته الجديدة "احكيلك" .. تفاصيل

بوستر أغنيته الجديدة "احكيلك" من خلال حسابه بموقع انستجرام ومن المقرر طرحها قريبا من عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"

حققت أغنية «ليه» للفنان محمد فؤاد حوالي 2 مليون مشاهدة عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

أغنية «ليه» لـ محمد فؤاد تم طرحها يوم 14 يناير الماضي، وهي من كلمات: أسامة محرز، وألحان: محمد خلف، وتوزيع وميكس وماستر: أحمد عبد السلام.

وتقول كلمات الأغنية:

ليه؟

يوميها لما جه قالي نبعد قولت أه وساعتها ليه ما حاولتش أتفاهم معاه

ما اعرفش إيه اللي ماخلانيش اصبر عليه فات علي بعاده ايام و تعباني الحياة

زي اللي كان عايش في حلم و منه تاه مش قد بُعده وافقته ليه و عاندته ليه؟

وإزاي أنا علي طول كدا سيبته..أهو خسرته بتيجي سيرته أبوس صورته وأبكي عليه