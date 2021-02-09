حرص المنتج وليد منصور على الترتيب على طريقته الخاصة للإحتفال بعيدميلاد الفنان أحمد إبراهيم الذي يتم عامه ال38 اليوم، على طريقة ال Surprise Party فاجىء وليد منصور الموزع الموسيقي والفنان أحمد إبراهيم بتجهيز غرفة الإستديو الخاصة به بديكور حفل عيد الميلاد وجميع التجهيزات بعد تعطيل أحمد عن موعد حضوره للإستديو ليفاجىء بمجرد دخول غرفته بوليد منصور وأفراد شركته يحتفلون مع العاملين بإستديو أحمد إبراهيم بعيد ميلاده.
كما حضر أيضا الملحن الموسيقي محمد يحيى ليشارك بالاحتفال وعلى طريقتها الخاصة حرصت الفنانة روبي على الاتصال بأحمد إبراهيم بالفيديو لتشاركه عيد ميلاده.
,يحضر الثنائي وليد منصور وأحمد إبراهيم لعدة مفاجأت في الفترة القادمة من تجهيز أغاني خاصة بمشروع الفنان أحمد ابراهيم الغنائي وطرح أول سينجل موسيقي له كما يشارك ايضا أحمد ابراهيم في توزيع عدد من الأغاني للفنانة روبي في ألبومها القادم من انتاج وليد منصور كما يعد ابراهيم هو المستشار الموسيقي لشركة تالنت دبليو ام ميوزك لصاحبها وليد منصور.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عيد ميلاد أحمد إبراهيم من الإستوديو بتوقيع وليد منصور ومحمد يحيى .. صور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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