نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من صفاء سلطان عقب تصريحاتها بزواج القاصرات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ردت الفنانة صفاء سلطان على إثارتها للجدل بسبب تصريحاتها الأخيرة بزواج القاصرات.

وقالت "الطوخي" في لقائها مع "et بالعربي": " ان كلامى تم تفسيره بشكل غير دقيق حيث كنت احكى عن تجربتى وهو امر ليس بالضرورى ان يكون معمم".

وتابعت: " وعن نفسى كلامى على انى اوافق واؤيد زواج القاصرات وهو امر غير صحيح وكل ما قلته ان اذا وقت فتاة اقل من 18 عاما فى الحب او ترغب فى الزواج فهو امر خاص بها وهنا يبدا دور الأسرة فى حل الازمة".