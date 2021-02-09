في الحلقة الثالثة من "الآنسة فرح2"..نادين تستمر في مساومة فرح وشادي

القاهرة - محمد ابراهيم - انتهت قناة "Mbc 4" منذ قليل من عرض الحلقة الثالثة من الموسم الثاني من مسلسل "الآنسة فرح"، وهو من إخراج وائل فرج، تأليف محمود عزت، عمرو مدحت.

*اخبار "فرح"أسماء أبو اليزيد لـ"شادي" أحمد مجدي أنها تحاول الاتصال بشقيقته "عالية" ريم الخشت لكي تعزمها على سبوع نجلهما لكنها لا ترد عليها، وذلك يشعرها بقلق شديد.

*إخبار "شادي" لـ"فرح" أنه كان لديه عينة أخرى في المستشفى وأن طليقته"نادين" قامت باستيلامها وحقن نفسها بها حتى أصبحت حامل منه.

*انفعال ماجد على زوجته دلال بعدما علم أن طليقته "ميسرة" هي البطلة التي ستكون أمامه في مسلسله الجديد لتقنعه بالعمل معها إذا كان ذلك سيكون مفيدًا له.

*ذهاب "فرح" لاستكمال دراستها الجامعية "الماجيستير برفقة فريد ابنها" فريد" لكنه يقوم بالبكاء أثناء شرح الدكتور، وبعد ذلك يضع في موقف محرج بسبب اندلاق الحليب الخاص بالطفل على وجه الدكتور، مما يضطر عميد الكلية لتهديدها بمنعها من الدخول إذا تكرر حضورها بطفلها.

*اجتماع "نادين" بـ" فرح" و" شادي" لتخبرهم أنها أصبحت حامل وأنها تريد ترغب في الوصول لطريقة لكي يستطيعون التعامل معًا مع ذلك الموضوع، لتخبرها فرح أن الموضوع لا يخصها ولكن يخص شادي فقط لتخبرها أنه سيكون شقيق نجلهم.

*وبعد ذلك تقوم بإبتزازهم ومساومتهم على ثلاثة حلول وهو أنها من الممكن أن تتخلص منه مقابل كتابة طليقها "شادي" نصف نصيبه من الفندق لها أو أن تحتفظ بالجنين مع نصف نصيبه من الفندق وفي هذه الحالة ستختفي تمامًا عنهم، أو أن تبقي في الفندق وتقوم بتربية الطفل معهم كاسرة واحدة.

*لتنفعل فرح عليها وتخبرها أن المكان الذي يليق بها هو السجن، لتخبرها أن الموضوع سيكون صعب عليهم، لتخبرها فرح أنهم لم يزالوا متزوجون.

*سؤال شادي لفرح عن رأيها فيما قالته "نادين" لتخبره أن القرار يرجع له، لأنها لا تستطيع أن تجبره على أن يكتب لها نصف نصيبه في الفندق أو أن يجعل ابنه بعيدًا عنه

وأنها لا تقدر على التفكير في أي أمر غير ابنها فريد.

*اقناع والدتها وجدتها "جوجو" عارفة عبد الرسول لها بضرورة استكمال دراستها دون الذهاب للجامعة بنجلها فهما سيقومان بالإعتناء به.

* معرفة "عالية" بأن مريم السبب وراء اختطافها، وإرسال "طارق" محمد كيلاني لـ"فرح" رسائل ليشجعها فيها على تحقيق حلمها.

*طلب فرح من شادي اقناع نادين بالبقاء في الفندق، اعتذار دلال لـ"ماجد الألفي"تامر فرج بسبب وصفها له بأنه لا يجيد التمثيل ليخبرها أنه فنان وحياته مليئة بالانتقادات وهو يتقبلها دائمًا.

*شعور"نادين"بفرح شديد بعدما ابلغها شادي بعدم إجهاض الجنين وأن تقوم بتربيته معه هو و"فرح".

مسلسل "الآنسة فرح" بطولة أسماء أبو اليزيد، رانيا يوسف، محمد الكيلاني، عارفة عبد الرسول، أحمد مجدي، تامر فرج، مريم الخشت، جيلان علاء، هبة عبد العزيز، وكوكبة مميزة من النجوم، ويُعرض على قناة "Mbc4" في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية.