نجوم الوطن العربي يحتفلون بـ وصول مسبار الأمل الإماراتي للمريخ

حرص عدد كبير من نجوم الوطن العربى على تهنئة دولة الامارات بـ نجاح وصول مسبار الأمل الإماراتي إلى مداره حول كوكب المريخ.

راغب علامة

نشر الفنان راغب علامة تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر يهنئ فيه مسابر الامل بدخول مدار الكوكب المريخ.

وقال راغب علامة : "مبروك مبروووك وألف مبروك نجاح مسبار الأمل في دخول مدار الكوكب الأحمر ودخول الإمارات العربية المتحدة التاريخ كأول دولة عربية تصل الى هذه المكانة العالمية. ألف مبروك للإمارات وحكّامها وشعبها هذا الإنجاز العظيم.

أحلام

علقت الفنانة الإماراتية احلام على نجاح وصول مسبار الأمل الإماراتي إلى مداره حول المريخ، حيث أرسل إشارة تفيد بدخوله إلى المدار.

‏وكتبت احلام عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلة "مبروك المريخ والناموس ‎#لا_شيء_مستحيل ‎#مسبار شكرًا لكل يد خططت وساهمت في هذا المشروع الكبير فخورين بكم ‎#عيال_زايد ‎#مسبار_الأمل ‎#مبروك_الحلم ‎#مبروك_للامارات".

أصالة

علقت الفنانة اصالة على نجاح وصول مسبار الأمل الإماراتي إلى مداره حول المريخ، بعدما أرسل إشارة تفيد بدخوله إلى المدار

وغردت أصالة عبر تويتر قائلة "‏فخر واعتزاز أبسط مشاعرنا تجاه دولة شيوخها حملوا الأمانه ولأبعد حدود السّماء ارتقوا وعمِلوا وفكّروا وطوّروا .. عاشت دولة الإمارات وطن يشعّ أمانًا وجمالًا وتقدّم .. #الامارات_العربيه_المتحده ".

جيسى عبده

علقت الفنانة جيسي عبدو، على نجاح وصول مسبار الأمل الإماراتي إلى مداره حول كوكب المريخ.

وكتبت جيسي عبدو، عبر "تويتر"، "‏هذه هي ‎#الإمارات الفخر والعزة والنجاح ألف مبروك للقيادة الرشيدة ولشعبها الطيب المحترم ولكل الأمة العربية ‎#مسبار_الأمل ‎#لا_شيء_مستحيل ‎#العرب_إلى_المريخ ‎#محمد_بن_زايد ‎#محمد_بن_راشد".