تعرض الفنان محمد مهران للتنمر هو وزوجته خلال شهر العسل منذ فترة، بسبب صورة لهما معا
وقال محمد مهران في تصريحات لـ "دوت الخليج" أن هذا الموقف لم يمنعه من مشاركة صور مع زوجته على مواقع التواصل الإجتماعي.
ولفت إلى أنه يتعامل مع مواقع السوشيال ميديا بحرص وقلة،
وأوضح أنه يرد على من يهاجمه على السوشيال ميديا أو يتنمر عليه بـ"ربنا يسامحك".
وكان محمد مهران قد قال لـ دوت الخليج إن ولادة أبنه زين غير بداخله أشياء كثيرة، لافتا إلى أن نجاح مسلسل لؤلؤ الذي كتب السيناريو والحوار الخاصين به هو رزق أبنه زين.
وكان محمد مهران قد رد على إنتقاد بعض الجمهور للثراء الفاحش والسريع لشخصية لؤلؤ في المسلسل الذي يحمل نفس الإسم.
وقال، أن ما حدث مع لؤلؤ ليس غريب، فهناك عدد من المغنيين الشعبيين لديهم أموال مبالغ فيها، لافتا إلى أنه تواجد في أحد الحفلات المهمة ووجد بها مطربا شعبيا وتاريخه ليس سوى أغنية واحدة، وسط تواجد من كبار النجوم.
يذكر أن مسلسل لؤلؤ تدور أحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر كل من أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران أحلام الجريتلى، وقصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محمد مهران: التنمر علي وزوجتي لم يمنعني استخدام السوشيال ميديا .. وأقول للمتنمرين ربنا يسامحكم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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