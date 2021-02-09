قالوا لـ دوت الخليج| عادل الفار يكشف لـ «دوت الخليج» تطورات حالته الصحية .. ومجدي الهواري: استوحينا ديكور كايرو شو من تياترو مصر

أدلى عدد من نجوم الفن بتصريحات خاصة لـ "دوت الخليج" سواء عن أعمالهم الجديدة أو عن الموضوعات الأكثر إثارة للجدل خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها على النحو التالي:

قال الفنان محمد مهران إنه كان سيحزن إذا عرض فيلم ماكو على أحد المنصات الإلكترونية، لافتا إلى أن عرض الأفلام على المنصات يجب أن ياتي بعد السينما.

وأوضح محمد مهران في تصريح لـ دوت الخليج، أنه لايجوز أن نفقد "خروجة حلوة" والتجمع من أجل الذهاب إلى السينما بسبب المنصات.

وتدور أحداث الفيلم حول مركب غرقت عام 1990، لذا يتضمن العديد من المشاهد المرهقة في التصوير لإعطاء المصداقية، وتنفيذها بحرص شديد للحفاظ على سلامة طاقم العمل.

طمأن الفنان عادل الفار جمهوره على حالته الصحية بعد تعرضه إلى الإصابة بغيبوبة كبدية تسببت فى نقله إلى المستشفى، والتى تم حجزه فيه لعدة أيام.

وقال الفنان عادل الفار فى تصريح خاص لـ "دوت الخليج"، إن حالته الصحية فى تحسن مستمر، وهناك نوع من الاستقرار، وذلك بعد أن مكث فى المستشفى بضعة أيام.

واستكمل عادل الفار حديثه، «وبعد الخروج من المستشفى منذ يومين طالب الأطباء بضرورة الاستمرار على بروتوكول العلاج الذى خضعت له فى المستشفى من أجل تحسن الحالة الصحية بشكل أكبر، وأنا أشعر بالفعل بحالة من التحسن الكبيرة فى المرحلة الحالية».

حل المخرج مجدي الهواري ضيفا على موقع "دوت الخليج"، من أجل تكريمه عن نجاح مسرحية "علاء الدين".

وقال مجدي الهواري: "خضت تجارب في السينما والتليفزيون والمسرح وأنا حريص على التنوع الفني دائما، أما مسرح كايرو شو هو عبارة عن شركاء النجاح وهم أسماء كبيرة ومهمة في جميع المجالات الفنية".

وأضاف: "كايرو شو حقق نجاحا فنيا وتجاريا وكان لا بد من تحقيق التوازن في هذه المسألة، وكان الهدف أن نقدم عملا فنيا يكون على مستوى ثقة الجمهور".

وتابع: "كان هدفنا عودة الجمهور إلى المسرح، وكان كايرو شو مخاطرة بشكل كبير ونحن لم نقلد مسارح Broadway العالمية، بل استوحينا كايرو شو من المسارح المصرية القديمة مثل تياترو مصر والتي كانت تقدم العروض الحية والاستعراضية من حيث الديكور ليشعر المشاهد بالنوستالجيا".