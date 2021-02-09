مستشفى النجوم| تطورات الحالة الصحية لـ عادل الفار .. وتعافي هيثم شاكر من فيروس كورونا

تعرض عدد من النجوم فى الأيام الأخيرة إلى وعكات صحية مختلفة، وهو الأمر الذى أثار حالة من الجدل بخلاف بعض النجوم الذين يعانون من الإصابة بفيروس كورونا .
هيثم شاكر
أعلن الفنان هيثم شاكر، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن شفائه من فيروس كورونا المستجد.
وكتب هيثم شاكر: "الحمد لله بعد ١٦ يوم من العزل المسحة الأخيرة سلبية، آسف أني ماقدرتش ارد على كل اللي حاول يطمئن عليا برسالة أو باتصال وبشكركم جميعا على محبتكم واهتمامكم وربنا يشفي كل مريض".
عادل الفار
طمأن الفنان عادل الفار جمهوره على حالته الصحية بعد تعرضه للإصابة بغيبوبة كبدية تسببت فى نقله إلى المستشفى، والذى تم حجزه فيه لعدة أيام.
وقال الفنان عادل الفار فى تصريح خاص لـ "دوت الخليج"، إن حالته الصحية فى تحسن مستمر، وهناك نوع من الاستقرار، وذلك بعد أن مكث فى المستشفى بضعة أيام.
واستكمل عادل الفار حديثه، «وبعد الخروج من المستشفى منذ يومين طالب الأطباء بضرورة الاستمرار على بروتوكول العلاج الذى خضعت له فى المستشفى من أجل تحسن الحالة الصحية بشكل أكبر، وأنا أشعر بالفعل بحالة كبيرة من التحسن فى المرحلة الحالية».
صبرى فواز
ظهر الفنان صبري فواز في مقطع مصور عبر صفحته بموقع فيسبوك يؤكد خلاله إصابته بـ فيروس كورونا، وحرص على طمأنة جمهوره على حالته الصحية.
وقال صبري فواز مازحا: "زود عندك يا ابني.. كورونا واتكورنا.. الحمد لله على كل شيء".
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