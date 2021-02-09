أشرف عبد الباقي يروج لمسرحية "صباحية مباركة"

القاهرة - محمد ابراهيم - روج الفنان أشرف عبد الباقي لمسرحية "صباحية مباركة" وذلك من خلال منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب "عبد الباقي" قائلا: "صباحية_مباركة مسرحية تقدروا تشفوها علي المسرح بس. بلاش تفوتكم".

مسرحية "صباحية مباركة" بطولة ة محمد أسامة أس أس، وسليمان عيد، وطاهر أبوليلة، وحسام داغر، وأحمد سلطان، ونيفين التونى، وملك ياسر، ونيللى محمود، ومحمد مغاورى، ومحمد منصور، وصميدة، وجابر فراج، وهانى فاروق، وضحى نصر الدين، وألاء على، وهى من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامى، وديكور دكتور محمود سامى، وأشعار أيمن بهجت قمر، وألحان أحمد الموجى.

