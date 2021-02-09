نجل عزت العلايلي: "والدي دائمًا كان بيقول إن الدور هو اللي بينادي صاحبه"

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الدكتور محمود العلايلي نجل الفنان الراحل عزت العلايلي، أن والده كان لديه كبرياء وعزة النفس بشكل أكبر من اللازم.

تابع في حواره إلى برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة "ON"، في حلقه خاصة عن الفنان الراحل، أنه: "على مدى الزمن كنت بتناقش مع والدي الراحل عن تقدم العمر والذي يرافقه في العادة نقص في المساحة على الساحة الفنية لكن هذه النقاشات كانت تفضي دائمًا إلى أن والدي كان يرى أن مساحته موجودة وأن الدور هو من سيطلبه وأن مساحته محجوزة دائمًا وذلك لأن الدور هو اللي بينادي صاحبه، وده كان نقاش بينا طول الوقت وكان بيقول لي دائمًا هتفضل لي مساحتي دائماً والدور المناسب لمرحلتي السنية".

نفى محمود العلايلي أن تكون الأضواء قد انسحبت عن والده في السنوات الأخيرة، قائلًا: "على الاطلاق لم تنسحب الأضواء عنه حيث أدى أدوار مهمة وتم تكريمه".

تابع أن أوجه الاختلاف بينهما في أثناء النقاش كانت دائمًا تتعلق بوجهات نظر سياسية كون الراحل ينتمي إلى جيل مختلف، متابعًا: "كان متأثرًا بأمور كثيرة في حياته الطويلة فنيًا وسياسيًا بما أثر على وجهة نظره مثل القومية العربية ورغم الاختلاف في وجهات النظر إلا أن النقاش دائمًا كان يفضي إلى إحترام وجهات النظر".

يذكر أن برنامج "كلمة أخيرة" تقديم الإعلامية لميس الحديدي ويذاع من السبت إلى الثلاثاء في تمام التاسعة على شاشة "ON".