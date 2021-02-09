التقينا.. موعد طرح اغنية عبدالله الرويشد الجديدة

وكشفت روتانا أنه سو يتم طرح اغنية عبدالله الرويشد «التقينا» يوم الجمعة 12 فبراير، وهي من كلمات علي مساعد، الحان عبدالله الرويشد، مكس وماستر ايهاب نبيل، تامر حسن وعلاء عبد الحميد.
وعلى جانب آخر تعاون المطرب الكويتى الكبير عبد الله الرويشد، سفير الأغنية الكويتية، مع الشاعر الغنائى بهاء الدين محمد، فى أغنية بعنوان "نعمة اليقين"، وهى كلماته وألحان حسين محمود.
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