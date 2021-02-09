أخبار الفن .. نوبة قلبية تتسبب في رحيل نجم شهير .. التحقيق مع فنانة شهيرة بسبب ممارسة مهنة بدون ترخيص.. جوهرة ترد على تحرير محضر ضدها

نشر موقع "دوت الخليج" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها على النحو التالي:



محمد فهيم: تم اختراق حساباتي على مواقع التواصل الاجتماعي وأبلغت الأمن الوطني



أكد الفنان محمد فهيم أن حساباته على مواقع التواصل الإجتماعي فيس بوك وانستجرام تم اختراقها بشكل محترف من قبل أحد المحتالين.



أحمد الفيشاوي بـ فيديو له مع محمد منير: بنسمع الملك مع الملك نفسه



نشر الفنان احمد الفيشاوى فيديو له مع الفنان محمد منير وذلك عبر حسابه الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نوبة قلبية تتسبب في رحيل نجم شهير



توفي اليوم الممثل الهندي الشهير "راجيف كابور"، نجل النجم الهندي الراحل "راج كابور"، عن عمر يناهز 58 عاما.



مهددة بالسجن والغرامة المالية.. التحقيق مع فنانة شهيرة بسبب ممارسة مهنة بدون ترخيص



قالت وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية، في أول تعليق رسمي لها بشأن قضية الممثلة التونسية سامية الطرابلسي ، التي عملت مستشارة لدى جراح تجميل شهير في مدينة جدة دون أن تمتلك شهادة طبية، إنها توصلت إلى المركز محل الواقعة.



هما لسه فاكرين.. جوهرة ترد على تحرير محضر ضدها بسبب بدلة رقص غير قانونية



تداولت عدد من الأنباء بقيام الرقابة على المصنفات الفنية بتحرير محضر ضد الراقصة الروسية جوهرة، بتهمة الرقص بدون ترخيص وارتدائها بدلة غير قانونية، كما تم تحرير محضر ضد المطرب الشعبي حسن شاكوش بتهمة الغناء بدون ترخيص أو مصنف فني.