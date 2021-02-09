نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مكان التصوير والضيوف.. مفاجأة عن برنامج رامز جلال لرمضان 2021 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتشرت أنباء في الساعات القليلة الماضية حول برنامج رامز جلال لعام 2021، والذي من المقرر أن يكون مفاجأة للجمهور والفنانين الذين ينتظرونه من العام للعام.

وكانت الأنباء عن تصوير رامز جلال 10 حلقات من برنامجه الجديد بدبي، ولكن لم يتم الإعلان عن اسم البرنامج حتى الآن وكان من بين ضحاياه لعيبا نادي الزمالك ومنهم طارق حامد، وفرجاني ساسي، وأشرف بن شرقي.

وجاء ذلك بالرغم من التحذيرات التي تلقاها رامز جلال عن عدم إعداد برامج مقالب نهائيا.

قدم الفنان رامز جلال في العام الماضي برنامج "رامز مجنون رسمي" والذي قام فيه باستضافة عدد من نجوم الفن وعذبهم.