إلهام شاهين تحتفل مع أسرتها بعودتها للدراما وبانطلاق تصوير مسلسلها "حتة مني".. بالصور

إلهام شاهين احتفلت اليوم بانطلاق تصوير مسلسلها الجديد "حتة مني"، وحضر عدد من أفراد أسرتها التصوير للاحتفال معها بعودتها للدراما بعد غياب سنوات.

إلهام شاهين تحتفل مع أسرتها بمسلسل "حتة مني"

ونشرت الإعلامية بوسي شلبي صوراً لها مع إلهام شاهين أثناء الاحتفال بانطلاق تصوير مسلسل الأخيرة "حتة مني" اليوم، وكشفت في الصور عن حضور أسرة الفنانة إلهام شاهين للاحتفال معها بهذه المناسبة، وعلقت بوسي شلبي على الصور قائلة:" اسرة الهام شاهين تبارك لها عن عودتها للدراما بعد غياب 4 سنين"، وظهر في الصور عدد من نجوم المسلسل وعلى رأسهم الفنانة نهال عنبر.

إلهام شاهين تعود للدراما بعد غياب طويل

وتعود الفنانة إلهام شاهين إلى الدراما بعد غياب طويل، إذ كانت آخر أعمالها التلفزيونية في مسلسل "ليالي الحلمية" في 2016، وكانت آخر بطولاتها الدرامية في مسلسل "نظرية الجوافة" عام 2013، وقالت إلهام شاهين إنها سعيدة لعودتها للدراما، خاصة إنها لم تجد من قبل أعمال تجذب انتباها للعودة، قبل أن يلفتها سيناريو المسلسل والذي تدور قصته حول حكايات وقصص تهم المرأة، وقالت إن كل سيدة ستجد حكاية لها في المسلسل.

وعبرت نهال عنبر عن سعادتها للمشاركة في المسلسل مع إلهام شاهين، وقالت إنها لم تعمل معها منذ سنوات طويلة، ولكن تقابلها في المناسبات الاجتماعية، وأضافت إن إلهام شاهين تجسد دور حساس جداً في العمل، وهي تجسد دور صديقتها التي تشاركها هموما ومشاكلها، وأشارت إلى أن قصة المسلسل تدور حول حكايات تخص السيدات بعد عمر الأربعين عاماً.

تفاصيل مسلسل إلهام شاهين الجديد

وتدور قصة مسلسل إلهام شاهين "حتة مني" في قصص منفصلة، وتعرض كل حكاية في 6 حلقات، ومن المتوقع أن يشهد المسلسل تواجد عدد من ضيوف الشرف بجانب الشخصيات الرئيسية في المسلسل، وكانت آخر أعمال إلهام شاهين الفنية في فيلم "حظر تجول"، والذي حازت به على جائزة أفضل ممثلة في مهرجان القاهرة السينمائي الأخير، والذي عادت به إلى السينما بعد غياب 4 سنوات منذ آخر أفلامها "يوم للستات".