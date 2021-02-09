تفاصيل العملية الجراحية الأولى لـ حورية فرغلي في أمريكا.. أجرتها في 10 ساعات!

حورية فرغلي أجرت العملية الجراحية الأولى لها اليوم في أمريكا، بعد تأجيلها في المرة الأولى بسبب نقص الهيموجلوبين في الدم، وكشفت المصادر عن إتمام المرحلة الأولى من العملية اليوم.

حورية فرغلي تخضع للعملية الجراحية الأولى في أنفها

وكشفت المصادر الطبية اليوم عن خضوع حورية فرغلي لعملية جراحية في أنفها اليوم في أحدى المستشفيات في ولاية شيكاغو بأمريكا، وذلك بعد أيام قضتها في المستشفى للاستعداد للعملية الجراحية وكذلك بعد تأجيلها في المرة الأولى في اللحظات الأخيرة بسبب نقص الهيموجلوبين في الدم، وكشفت المصادر أن العملية استغرقت ما يقارب 10 ساعات داخل غرفة العملية نظراً لدقة العملية وتعقيدها.

تفاصيل العملية الجراحية لحورية فرغلي

وأشارت المصادر أن العملية الجراحية الأولى لحورية فرغلي نجحت في استئصال قطعة من القفص الصدري لها، بالإضافة إلى خلايا جذعية من الرأس، وذلك من أجل استخدامها في إصلاح أنفها وإجراء العملية الجراحية به، والتي تعتبر العملية الثانية لها ومن المقرر أن تجريها خلال 20 يوم، وسط تكهنات بوجود عملية ثالثة من أجل إتمام مراحل علاج أنفها وإصلاح مجرى التنفس وغيرها م التفاصيل التجميلية للأنف بعد الجراحة المعقدة.

تطورات الحالة الصحية لحورية فرغلي

وخضعت حورية فرغلي لجلسات تنفس مكثفة في الأيام الأخيرة قبل العملية الجراحية، وكذلك كشفت المصادر عن احتياجها لما يقارب 20 جلسة تنفس بالأكسجين أثناء العملية الجراحية، وأثارت حورية فرغلي القلق في الأيام الماضية بسبب الغموض حول حالتها الصحية وعمليتها الجراحية بعد تأجيلها في اللحظات الأخيرة وكذلك بسبب عدم الكشف عن تفاصيلها بعد إعلانها بدء رحلة العلاج.

وكانت حورية فرغلي قد أثارت قلق الجمهور طوال الفترة الماضية، بداية من تصريحاتها حول شعورها بالوحدة ومعاناتها النفسية بسبب عدم سؤال الوسط الفني عنها وتجاهلها، بالإضافة إلى معاناتها الصحية بسبب الكسر في أنفها والذي سبب لها عدة مضاعفات ومنعها من التنفس والشم بالإضافة إلى تشوه أنفها بعد عدة جراحات فاشلة، وهو الأمر الذي أثر عليها نفسياً بسبب تعرضها للتنمر، قبل أن يزيد القلق بعدم كشفها عن تطورات حالتها الصحية بعد سفرها لأمريكا، حيث أكد عدد من أصدقائها عن عدم تواصلهم معها بعد دخولها المستشفى ولا يعرفون تطورات العملية الجراحية حتى الآن.