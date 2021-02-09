النجوم يحتفلون بعد نجاح مهمة مسبار الأمل وإليسا:" فخري بهذا الانجاز لا يوصف"

احتفل نجوم الفن العرب اليوم بنجاح مهمة مسبار الأمل، وتحقيق الإمارات إنجاز علمي غير مسبوق باستكشاف كوكب المريخ، لأول مرة في التاريخ العربي، ووجه بعضهم رسائل التهنئة وعبروا عن فخرهم بهذا الإنجاز العلمي الكبير.

نانسي عجرم ونوال الزغبي والنجوم يحتفلون بمهمة مسبار الأمل

ونشرت الفنانة نانسي عجرم رسالة تهنئة بعد نجاح مهمة مسبار الأمل إلى المريخ وقالت:" الأحلام ما خلقت لتكون مستحيلة، الإمارات مبارح واليوم وكل يوم من تقدم لتطور لنجاح.. كلنا فخر واعتزاز"، وقالت الفنانة نجوى كرم احتفالاً بالانجاز:" ألف مبروك للإمارات وهنيئا لكل العرب مسبار الأمل".

ونشر الفنان راغب علامة رسالة خاصة عبر بها عن فخره وسعادته أيضاً بالانجاز الإماراتي والعربي غير المسبوق في مهمة مسبار الأمل وقال:" مبروك مبروووك وألف مبروك نجاح مسبار الأمل في دخول مدار الكوكب الأحمر ودخول الإمارات العربية المتحدة التاريخ كأول دولة عربية تصل الى هذه المكانة العالمية.. ألف مبروك للإمارات وحكّامها وشعبها هذا الإنجاز العظيم."

النجوم يعبرون عن فخرهم لنجاح مهمة مسبار الأمل

وقالت الفنانة نوال الزغبي في تغريدة لها:" جيل الإمارات الجديد يشبه قيادتها التي لا تعرف المستحيل.. حولوا حلم الوصول الى المريخ الى حقيقة بعد ٧ سنوات من العمل على انجاز مشروع مسبار الأمل، إنجاز عربيّ إماراتيّ كبير رح يتسجّل بكرا ان شاء الله يعطيكم العافية"، ونشرت الفنانة أصالة تغريدة أيضاً بعد نجاح المهمة وقالت:" فخر واعتزاز أبسط مشاعرنا تجاه دولة شيوخها حملوا الأمانه ولأبعد حدود السّماء ارتقوا وعمِلوا وفكّروا وطوّروا .. عاشت دولة الإمارات وطن يشعّ أماناً وجمالاً وتقدّم ..".

رسائل تهنئة من إليسا ولطيفة وبعد نجاح مهمة مسبار الأمل

وتفاعلت الفنانة إليسا مع إعلان نجاح مهمة مسبار الأمل إلى كوكب المريخ وقالت في تغريدة لها:" بوقت العالم عم يمر باكثر الظروف سوداوية، مسبار الامل كان فعلاً اسم على مسمى. فخري بهالانجاز ما بينوصف، وثقتي اكبر بالانجازات المقبلة لدولة الامارات يللي وضعت خير الانسانية وتطورها اهم هدف عندها ونجحت بتحقيقه".

وقالت الفنانة لطيفة:" قالوا يغرد دون السرب وانتقدوا يكفي بأني انا الغريد يا عرب ..فخر لكل الأمة العربية ما يحصل اليوم مسبار الامل هو امل وهذه دوت الخليج الثورة الحقيقية للانسانية للاجيال القادمة للعلم.. للتعليم.. للتكنولوجيا.. للاقتصاد.. للطب .. للبشرية كلها، الف مبروك لبلدنا الحبيبة الإمارات كم انا فخورة بهذا الانجاز".