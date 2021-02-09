قصص حب اشتعلت شرارتها بين النجوم في كواليس التصوير.. ايمي سمير غانم وحسن الرداد الأبرز

عاش العديد من النجوم قصص حب اشتعلت شرارتها الأولى في كواليس تصوير أعمالهم الفنية المشتركة، منها قصص ما تزال صامدة في رحلة الحب ومؤسسة الزواج كحال الثنائي ايمي سمير غانم وحسن الرداد والثنائي هيفاء حسين وحبيب غلوم، وبعض القصص انطفئ لهيبها سريعاً على غرار قصة حب مي سليم ووليد فواز، والفنانة شيري عادل والداعية الإسلامي معز مسعود حيث لم يستمر زواجهما لأشهر بينما يدخل الأخير في زيجته الرابعة من الفنانة حلا شيحة التي عقد القران عليها يوم أمس.

ومع مشارفة يوم الحب على الإقتراب بعد أيام قليلة، دعونا نلقي نظرة معكم على ابرز قصص الحب التي اشتعلت بين المشاهير في بلاتوهات التصوير:

شيري عادل ومعز مسعود

مفاجأة كبيرة تلقاها الجمهور قبل حوالي عامين بعد الكشف عن قصة حب تربط بين الممثلة المصرية شيري عادل والداعية معز مسعود منتج المسلسل الذي كانت تشارك فيه، فالفنانة الشابة شيري عادل وقعت بغرام معز مسعود أثناء تصوير أحداث الجزء الأول من مسلسلها "السهام المارقة"، وسرعان ما تزوج الثنائي وأثارا حينها عاصفة من الجدل التي لم تنتهي حتى بعد طلاقهما السريع اذ لم يكمل زواجهما السنة الواحدة من دون ايضاح أسباب انفصالهما.

يذكر ان الداعية الإسلامي معز مسعود عقد قرانه مساء أمس على الممثلة حلا شيحة، وهي الزيجة الرابعة له خلال مشوار حياته.

آيتن عامر ومحمد عز العرب

قصة حب رومانسية ربطت بين الفنانة آيتن عامر ومدير التصوير محمد عز العرب حيث التقته لأول مرة أثناء تصوير فيلم "زنقة ستات" وخفق قلبهما بالحب المتبادل لبعض من النظرة الأولى، ولم يتردد حينها محمد عز العرب بالكشف لآيتن عامر عن مشاعر إعجابه بها، فوجه لها دعوة على الغداء التي كانت الخطوة الأولى في علاقة حبهما، بعدها أعلنا الخطوبة ثم الزواج الذي اثمر حاليا عن طفلين لهما، وما يزالان يكملان قصة حبهما الواقعية.

حسن الرداد وايمي سمير غانم

من أشهر قصص الحب في بلاتوهات التصوير، تلك التي نشأت بين الثنائي حسن الرداد وايمي سمير غانم اللذان دق قلبيهما للهفة الحب أثناء مشاركتهما في العديد الاعمال الفنية التي جمعتهما على مدار سنوات، والتي ساهمت ايضا في اطلاق شائعات الحب عنهما طويلاً.

ورغم نفي الثنائي لفترة طويلة قصة حبهما، الا ان النهاية كانت بزواج الشريكين في حفل زفاف علني بحضور أصدقائهم الفنانين، ولا يزال زواجهما مستمرا رغم شائعات الانفصال التي تطاردهما كل فترة.

مي سليم ووليد فواز

قصة حب مي سليم ووليد فواز بدأت من الشاشة بشكل سريع بعدما تشاركا في بطولة مسلسل "الرحلة" الذي عُرض قبل حوالي 3 أعوام في موسم رمضان وقدّما في العمل دوري شاب وفتاة تنشأ بينهما قصة حب تنتهي بالزواج، وترجمت بالفعل قصتهما بالعمل الى الواقع إلا ان زواجهما لم يصمد أكثر من شهرين بعدما دبت الخلافات بينهما وأعلن وليد فواز انفصاله عبر السوشيال ميديا من دون ايضاح الأسباب.

هيفاء حسين وحبيب غلوم

اما من أجمل حكايا الحب التي ما تزال صامدة واشتعلت في كواليس التصوير، فهي قصة حب الفنانة هيفاء حسين والفنان حبيب غلوم اللذان تبادلا مشاعر الحب أثناء مشاركتهما في العديد من الأعمال الفنية على الرغم من فرق السن بينهما، الا ان هيفاء حسين لبت نداء قلبها وتخطت جميع الحواجز ووافقت على الزواج من زميلها وأنجبت منه قبل عامين التوأم "جواهر وسلطان".