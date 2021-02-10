محمد سامي ينشر صورًا من كواليس نسل الأغراب.. شاهد

نشر المخرج محمد سامى، صورة له من كواليس مسلسل "نسل الأغراب" من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام". وعلّق محمد سامى على الصورة : "مسلسل نسل الأغراب" المسلسل للمؤلف محمد سامي وللمنتج تامر مرسي. مسلسل "نسل الأغراب" من أضخم إنتاجات الدراما التليفزيونية فى رمضان 2021، حيث يضم العديد من النجوم الكبار وعلى رأسهم أحمد السقا وأمير كرارة، مى عمر، دياب، فردوس عبد الحميد، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، أحمد فهيم، محمد مهران.

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