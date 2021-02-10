زياد السيد يكشف تفاصيل أحدث أعماله الدرامية

انضم الفنان الشاب زياد السيد إلى فريق عمل مسلسل "شقة 6"، الذي ينتمي إلى نوعية الـ15 حلقة، في تجربة تقدم لأول مرة في السباق الرمضاني هذا العام.
المسلسل من بطولة روبي، شريف سلامة، صلاح عبد الله، محمود البزاوي، رحاب الجمل، هيا فياض، حمزة العيلي، ملك قورة، وسيناريو وحوار رفيق القاضي، سعاد القاضي، محمود وحيد، نبيل شعيب، ومن إخراج محمود كامل.
ومن المقرر أن ينافس المسلسل في الموسم الرمضاني المقبل، حيث تدور أحداثه في قالب درامي تشويقي حول قصة غامضة يحاول أبطال العمل فيها اكتشاف الحقائق.
وشارك زياد السيد في عدد من الأعمال الدرامية والسينمائية منها مسلسل ريح المدام مع الفنان أحمد فهمي وأكرم حسني، ومسلسل فوق مستوى الشبهات للفنانة يسرا، وفيلم البدلة مع الفنان تامر حسني.
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