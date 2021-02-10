بهذه الطريقة.. نادية الجندي تروج لحلقتها مع أبلة فاهيتا

القاهرة - محمد ابراهيم - تحرص الفنانة نادية الجندي على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشرت نادية الجندي عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، فيديو من كواليس حلقتها مع أبلة فاهيتا، وعلقت قائلة" انتظروني يوم الجمعة مع أبلة فاهيتا".

جدير بالذكر انه اخر اعمال نادية الجندي كان مسلسل "سكر زيادة" الذي تم عرضه موسم رمضان الماضي، وجمعها لاول مرة بالفنانة نبيلة عبيد وشاركهما البطولة كلا من الفنانة سميحة أيوب والفنان هاله فاخر مع نخبة كبيرة من نجوم ضيوف الشرف، والمسلسل مأخوذ عن فورمات امريكية لمسلسل golden girls.