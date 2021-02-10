بصورة من حفل زفافها.. ديانا كرزون توجه رسالة لجمهورها

شاركت الفنانة ديانا كرزون، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، بصور جديدة لها من حفل زفافها.
وعلقت ديانا كرزون علي الصور " منّ لا يْمَلَكَ السَعَادَة في نَفَّسَه فُلَّنْ يجَدَّها في الخارََِج، لِذَا تَعَلَّمَ كَيَّفَ تَكَوَّنَ سَعِيَدًا فإذا أسَعِدَت نَفَّسَك استطعت إسعاد مَنّ هَمَّ مَنِّ حَوِلَك ♥️ديانا كرزون سعاده قناعة"
ومن ناحيه أخرى، أطلقت الفنانة ديانا أحدث أعمالها الغنائية بعنوان "الدنيا بتضحك" من كلمات الشاعر عمر ساري ومن ألحان محمد بشار وتوزيع خالد مصطفى.
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