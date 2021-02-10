إطلالة جذابة.. رانيا منصور تشعل إنستجرام من داخل الجيم.. شاهد

نشرت الفنانة رانيا منصور صورا جديدة لها من خلال حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" .

وظهرت رانيا منصور داخل إحدى صالات الجيم تمارس بعض التمارين الرياضية بملابس رياضية جذابة".

وتشارك رانيا منصور في مسلسل أسود فاتح وتدور أحداثه في إطار اجتماعي يناقش القضايا العصرية، بطولة نخبة من الفنانين من بينهم هيفاء وهبي، أحمد فهمي، عمر السعيد، رانيا منصور، فراس سعيد، شريف سلامة، صبري فواز، تأليف أمين جمال، ومن إخراج كريم العدل.

أسود فاتح هو مسلسل لبنانى مصرى يحكى قصة رانيا خطاب التى تمثلها هيفاء وهبى وهى سيدة من عائلة خطاب وهى من أكبر عائلات خطاب، وهم من أصحاب المصانع والشركات وتصدير المواد الغذائية وخلال أحداث المسلسل تحدث لها أزمة مالية حتى تفلس، وتلجأ إلى زاهر صدقى الذى يقوم بدوره الممثل ناصر سيف وهو صاحب أكبر قناة فضائية، وتحاول أن تعمل معه شركة مشتركة بينهم.