مفاجأة.. جابر القرموطي يغني راب «ست في الأربعين» بمشاركة ميادة نصري

نشر الإعلامى جابر القرموطى صورا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك مع مطربة ميادة نصرى ليعلن عن مفاجأة جديدة.

وعلّق جابر على الصور: "قريبًا وتبين أن جابر القرموطى يستعد لطرح أغنية راب بعنوان "ست فى الأربعين".

وتأتى هذه التجربة بشكل مختلف يخوضه جابر بعيدًا عن السياسة وبرامج التوك شو ويشاركه فى الاغنية المطربة ميادة نصرى في أول تجربة غنائية لها.

والاغنية من توزيع موسيقي دكتور رامي مصطفي وأنس شريف، وتعد الأغنية مزجا بين الراب والموسيقى الشرقية.