وعلّق جابر على الصور: "قريبًا وتبين أن جابر القرموطى يستعد لطرح أغنية راب بعنوان "ست فى الأربعين".
وتأتى هذه التجربة بشكل مختلف يخوضه جابر بعيدًا عن السياسة وبرامج التوك شو ويشاركه فى الاغنية المطربة ميادة نصرى في أول تجربة غنائية لها.
والاغنية من توزيع موسيقي دكتور رامي مصطفي وأنس شريف، وتعد الأغنية مزجا بين الراب والموسيقى الشرقية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مفاجأة.. جابر القرموطي يغني راب «ست في الأربعين» بمشاركة ميادة نصري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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