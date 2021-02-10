نجل عزت العلايلي: والدي كان منضبطا وشديد الحزم

القاهرة - محمد ابراهيم - قال محمود العلايلي، نجل الفنان القدير الراحل عزت العلايلي، إن والده لم يكن شخصية شديدة الحزم في المنزل، لكنه كان "منضبطًا".

وتابع "العلايلي"/ في لقاء عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON" في حلقه خاصة عن الفنان الراحل قائلًا: "كان راجل منضبط مش شديد ولا سايب".

وحول قيام الراحل بالتفرقة في المعاملة بينه وبين شقيقته قال: "مش بيفرق لكن في حتة البنات كان متحفظ جدًا مش قادر أقول تفرقة لكن كان راجل محافظ جدًا".

وحول علاقته بالأحفاد قال: "مش قادر أسميها لكنها خارجة عن كل نطاق ما يتعلق بشخصيته الحقيقية حيث استطاع الأحفاد إخراج جوانب جديدة لم نراها نحن الأبناء فيه، وأنا عندي (مريم) و(رحاب) لديها (عادل) ودول بالنسبة ليه كانو الدنيا وما فيها.. شافوا مشاعر ماشوفنهاش لأن هوا كان بيربينا من غير دلع مبالغ فيه".