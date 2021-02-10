كشف المخرج عادل الاعصر عن قرب الانتهاء من تصوير مسلسله الجديد "رهبة" والذى يقوم بتصوير مشاهده فى عدد من الأماكن الخارجية بالقاهرة.
وقال عادل الاعصر لـ"دوت الخليج": إن العمل كان متوقفا تصويره لما يقرب من 3 سنوات، وتم استكمال التصوير؛ تمهيدا لعرضه فى رمضان المقبل.
وأضاف الأعصر: لم يتبق فى تصوير المسلسل سوى مشاهد قليلة تستغرق شهرين تقريبا وبعدها يكون جاهز للعرض وتم حاليا تصوير عدد من المشاهد التى تجمع بين فتحى عبد الوهاب واحمد صفوت ودارين حداد.
تدور أحداثه حول كنز مجهول يبحث عنه العديد من الأشخاص، ويدخل عبد الوهاب فى صراعات كبيرة بينهما، حيث يجسد فتحى عبدالوهاب دور تاجر آثار، وتربطه علاقة قديمة بايتن عامر، وهذه العلاقة القديمة تطارد فتحى في رحلة البحث عن الكنز والصراع على الوصول له.
مسلسل رهبة يشارك فى بطولته مع فتحى عبد الوهاب كل من آيتن عامر وميرهان حسين وأحمد صفوت وأحمد عبدالله محمود، من تأليف طارق بركات، وإخراج عادل الأعصر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بطولة فتحي عبد الوهاب.. عادل الأعصر يقترب من إنهاء تصوير «رهبة» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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