إليسا عن نجاح وصول مسبار الأمل إلى المريخ: ثقتي أكبر بالإنجازات المقبلة

علّقت الفنانة اللبنانية إليسا، على وصول "مسبار الأمل" الذي أطلقته دولة الإمارات في يوليو الماضي، إلى مدار كوكب المريخ، في أول رحلة فضائية نحو الكوكب في تاريخ العرب.

وكتبت "إليسا" عبر حسابها على موقع "تويتر" : "‏بوقت العالم عم يمر باكثر الظروف سوداوية، ‎#مسبار_الامل كان فعلًا اسم على مسمى. فخري بها الانجاز ما بينوصف، وثقتي اكبر بالانجازات المقبلة لدولة الامارات يللي وضعت خير الانسانية وتطورها اهم هدف عندها ونجحت بتحقيقه".

من جهة أخرى، حققت أغنية "صاحبة رأي" لإليسا، 11 مليونا ونصف المليون مشاهدة، بعد طرحها على القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، على موقع "يوتيوب".