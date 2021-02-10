نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طارق الشناوي عن عزت العلايلي: كبريائه منعه أن ينحني يوما بحثا عن الادوار مع تقدم عمره في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الناقد الفني طارق الشناوي، إن الراحل القدير عزت العلايلي، كان فنان كبير وعندما كان يتلقى به يلمس الشموخ والكبرياء في شخصيته.

وأضاف في لقاء عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON"في حلقه خاصة عن الفنان الراحل قائلاً : "لديه إعتزاز بالنفس كعنوان لشخصيتة وأنا أحزنني في الفترة الاخيرة قيام بعض النجوم الكبار بطلب الشغل لكن الراحل العلايلي لم يقدم على ذلك لانه كان لديه من الثقة مايكفي لان يتقين أن مساحته التي يشغلها على الساحة الفنية لايمكن لاحد أن يشغلها".

وتابع قائلاً : "لم يبحث عن دور في عمل ولا تكريم في مسيرة حياته .. لم ينحي طوال عمره ولم يشعر دائماً بلحظة ضعف".