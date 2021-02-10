طرح نسخة سينمائية من Dungeons & Dragons

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انضمت النجمة ميشيل رودريجير لابطال نسخة سينمائية حية من Dungeons & Dragons، إلى جانب الفنان الشاب جاستيس سميث الشهير بمشاركته في بطولة فيلم "ديتيكتف بيكاتشو".

ووفق صحيفة ديلي ميل، فإن الفيلم سيظهر به في دور البطولة النجم كريس باين، الشهير بظهوره في فيلم Wonder Woman: 1984 ضمن عالم DC.

وعرفت النجمة ميشيل رودريجيز، كواحدة من نجمات سلسلة أفلام "فاست أند فيريوس"، التي جسدت بها شخصية "ليتي".

