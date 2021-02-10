فن ومشاهير

استئناف تصوير الجزء الثالث من مسلسل "بيت العيلة"في فيلا بالحزام الأخضر

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القاهرة - محمد ابراهيم - يواصل صناع مسلسل "بيت العيلة"، تصوير مشاهد الموسم الثالث منه، وذلك بديكور فيلا في منطقة الحزام الأخضر، ومن المقرر أن يستمر التصوير بها لمدة أسبوع.

مسلسل "بيت العايلة" تم عرض الجزء الأول منه عام 2009، و الجزء الثاني تم عرضه العمل في 2010، وهو بطولة هالة فاخر، شيرين، مصطفى هريدي، نهى لطفي، ايمان السيد، كريم أو زيد، خالد سرحان، وهو قصة عمرو سمير عاطف سيناريو وحوار روماني ماهر، وإخراج عادل عوض.

وفي سياق آخر، تُشارك الفنانة هالة فاخر في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "الطاووس"، وهو بطولة جمال سليمان، دانا حمدان، رانيا محمود ياسين، سميحة أيوب، أحمد فؤاد سليم، سميحة أيوب، سهر الصايغ، ومن إخراج رؤوف عبد العزيز.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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