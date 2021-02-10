شاهد.. أحدث إطلالة لـ منة فضالي من سوريا

نشرت الفنانة منة فضالي مجموعة صور جديدة من خلال حسايها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".
وشاركت منة فضالي مؤخرًا في بطولة مسلسل "قيد عائلي" من إنتاج "فنون مصر" وإخراج "تامر حمزة".
العمل بطولة الفنانين "عزت العلايلي" وصلاح عبدالله وبوسي" وميرڤت أمين، بالإضافة إلى محمد محمود عبد العزيز ، ريم البارودي ، ميريهان حسين ' محمد نجاتي، نضال الشافعي، سيمون".
وفي سياق آخر، شاركت منة فضالي في مسلسل "حب عمرى" تأليف فداء الشندويلي وإخراج عبد العزيز حشاد، وبطولة هيثم شاكر وسهر الصايغ ومى القاضي وأحمد كرارة وحنان سليمان وأماني كمال وديانا هاشم وسامح الصريطي وتامر فرج وعدد آخر من الفنانين
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