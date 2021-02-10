نشرت الفنانة هنا الزاهد، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهرت هنا الزاهد في الصورة بإطلالة رياضية وسط الأشجار ليلا، وعلقت قائلة : "throwback to Maldives ".
وسيعرض لـ الفنانة هنا الزاهد قريبًا مسلسل جديد "حلوة الدنيا سكر"، وتقدم خلاله هنا الزاهد 9 شخصيات مختلفة، ويصاحبها عدد من نجوم الفن.
وشاركت هنا الزاهد في فيلم "الغسالة" مع أحمد حاتم ومحمود حميدة، وبيومي فؤاد، وأحمد فتحي، ومحمد سلام، وتأليف عادل صليب، وإخراج عصام عبد الحميد.
وقدّمت هنا الزاهد العام الماضي فيلم "قصة حب" بمشاركة أحمد حاتم، فرح يوسف، ياسر الطوبجي، علا رشدي، حنان سليمان وإخراج عثمان أبو لبن وحقق نجاحًا جيدًا لما به من قصة رومانسية.
وشاركت في فيلمين خلال عام 2018 وهما "بنى آدم" مع يوسف الشريف ودينا الشربيني وأحمد رزق وإخراج أحمد نادر جلال، و"عقدة الخواجة" مع حسن الرداد وإخراج بيتر ميمي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شاهد.. هنا الزاهد تستعيد ذكرياتها بصورة في المالديف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.