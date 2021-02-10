نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دانا حمدان فتاة إسكندرانية في "الطاووس" (خاص) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تُشارك الفنانة دانا حمدان في السباق مسلسل الطاووس، وهو سيناريو وحوار كريم الدليل وإشراف على الكتابة المؤلف محمد ناير، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

وأوضحت الفنانة دانا حمدان في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" أنها تُجسد خلال الأحداث دور فتاة من منطقة الإسكندرية، تُدعى "بدرية"،

تتعرض للعديد من الموافق مع الفنان جمال سليمان، مُشيرة إلى أنها تم ترشيحها للعمل في المسلسل من خلال المخرج رؤوف عبد العزيز.

وأوضحت دانا حمدان إلى أن ما جذبها للمشاركة في مسلسل" الطاووس" هو أن السيناريو مكتوبًا بشكل رائع، كما أن الشخصية التي تُقدمها خلال الأحداث جديدة عليها ولم تقدمها من قبل، بالإضافة أن العمل يضم مجموعة مميزة من النجوم، ولوجود المخرج رؤوف عبد العزيز فهو يهتم كثيرًا بالممثل وبكل التفاصيل المتعلقة بالعمل.

وأضافت دانا حمدان :"اللي جذبني الدور طبعًا، يعني أي فنان أول حاجة بتجذبه في العمل هو الدور و الورق، فأنا الدور اللي بقدمه جديد بالنسبالي معملتوش قبل كده حلو فيه شغل وده شجعني؛ لإن فيه شغل في الشكل والمضمون بتاع الشخصية، تاني حاجة شجعتني هو الكاست بتاع العمل، أستاذ جمال سليمان، العظيمة سميحة أيوب، سهر الصايغ من الممثلين الشطار جدًا، وأنا من الفانز ليها".

مسلسل" الطاووس"بطولة جمال سليمان، سميحة أيوب، وسهر الصايغ، وأحمد فؤاد سليم، رانيا محمود ياسين، وهالة فاخر، وخالد عليش، وعابد عناني، ومها نصار، والفنانة الشابة فرح الزاهد، ومجموعة من الشباب وهم يوسف الأسدي ريم المصرى وشيريهان الشاذلى ومينا نبيل ووجورج أشرف.