هانى شاكر يعلن عن تعاون جديد مع عزيز الشافعى

كشف المطرب الكبير هانى شاكر، عن تعاون جديد مع الشاعر تامر حسين والملحن عزيز الشافعي، حيث نشر صورة تجمعهم عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام، ليعلن عن التعاون المرتقب.
وكتب أمير الغناء العربى على الصورة التي نشرها "انتظروني قريبا مع حبيبي المؤلف والشاعر الجميل تامر حسين وحبيبي الملحن المميز عزيز الشافعي".
وفى تصريحات سابقة للفنان هانى شاكر خلال ندوة تكريمه باليوم السابع، قال إنه يقدم خلال الفترة المقبلة أغنية سينجل تظهر فيها النجمة اللبنانية كارول سماحة بظهور خاص وهي أغنية بعنوان "بقالي كتير"، والفكرة كما تقدمها المخرجة بتول عرفة هي أن هاني شاكر وكارول سماحة زوجين وكل واحد يغني للثاني أغنية، موضحا أن أغنية كارول بعنوان بنصالح بعض، وهي تظهر في أغنيتي بدون غناء وأنا أظهر في أغنيتها كذلك.
وأضاف هاني شاكر أن الأيام التي صور فيها الأغنية كانت من أسعد أيام حياته لأن كارول فنانة كبيرة عظيمة وهو يحترمها ويحبها وفكرة الأغنية جديدة وأنه لم يتردد لحظة عندما عرضت عليه المخرجة بتول عرفة الفكرة، واصفا إياها بالمخرجة العبقرية.
وأوضح هاني شاكر أن طبيعة العصر حاليا لا تتحمل طرح ألبومات كاملة وأن الأغاني السينجل هي الرائجة حاليا.
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