فيلم ”الرجل الذي باع ظهره” فى القائمة المختصرة لـ أوسكار 2021

استطاع الفيلم التونسي"الرجل الذي باع ظهره" للمخرجة كوثر بن هنية، أن يحجز مكانا له من بين 15 فيلما اختارتها أكاديمية فنون وعلوم السينما الأمريكية، الأوسكار، للمنافسة على جائزة أفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية.

وعلقت بن هنية عبر صفحتها على موقع فيسبوك باللغة الإنجليزية "نعم لقد فعلناها.. وصلنا للقائمة المختصرة للأوسكار 2021.. شكرا لكل من أحب "الرجل الذي باع ظهره" The Man Who Sold His Skin".

الفيلم بطولة السوري يحيى مهايني والفرنسية ديا ليان والبلجيكي كوين دي باو والإيطالية مونيكا بيلوتشي وشارك خلال عام 2020 في مهرجانات سينمائية عديدة سواء، أقيمت على أرض الواقع أو افتراضيا، ومنها مهرجان البندقية في إيطاليا ومهرجان الجونة في مصر.

فيلم "الرجل الذي باع ظهره" يدور حول قصة "سام" شاب سوري، فرّ إلى لبنان، هربا من الحرب في بلاده، دون إقامة رسمية، يتعثر "سام" في الحصول على تأشيرة سفر لأوروبا، حيث تعيش حبيبته، فيتطفل على حفلات افتتاح المعارض الفنية ببيروت، حيث يقابل الفنان الأمريكى المعاصر الشهير جيفري جودفروي، ويعقد معه اتفاقًا سيُغير حياته للأبد. الفيلم من بطولة يحيى مهاينى، النجمة العالمية مونيكا بيلوتشى، ديا إليان، كوين دى بو.

وشارك الفيلم كمشروع في مرحلة التطوير في منصة الجونة السينمائية في الدورة الثانية لمهرجان الجونة السينمائي، عُرض "الرجل الذي باع ظهره" عالميًا لأول مرة في الدورة الـ77 لمهرجان فينيسيا السينمائي، حيث فاز بطل الفيلم يحيى مهايني بجائزة أفضل ممثل، كما فاز الفيلم أيضا بجائزة أديبو كينج للإدماج، وهى جائزة مستوحاة من مبادئ التعاون الاجتماعي.

بالإضافة إلى ذلك فاز فيلم ''الرجل الذى باع ظهره'' للمخرجة السينمائية التونسية كوثر بن هنية بجائزة أحسن سيناريو فى مهرجان ستوكهولم السينمائى الدولى بالسويد فى دورته الحادية والثلاثين بالعاصمة السويدية.

كما تم عرض الفيلم فى افتتاح الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي، وفاز خلاله بجائزة أفضل فيلم عربى.