نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمير طعيمة ينصح جمهوره بعدم التعصب الكروي ويُعلق:" دي حاجة بنتسلي بيها عشان تبسطنا مش عشان تحرق دمنا" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص الشاعر أمير طعيمه على توجيه رسالة توعية لجمهوره، ينصحهم فيها بضرورة عدم التعصب أثناء تشجيعهم لمباريات كرة القدم، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

كتب أمير طعيمة منشورًا قال فيه :"بما أن عندي شباب صغير كتير في الصفحة فعايز اقولكم نصيحة لوجه الله، الكرة دي لعبة للتسلية فقط، في الدنيا أنت كمشجع ملهاش أي تأثير علي مستقبلك و لا قيمتك بين الناس و كمان ما بتاخدش منها فلوس و لا حتى تقدر تخش النادي اللي أنت بتشجعه".

وتابع أمير طعيمة قائلاً:" وفي الأخرة الملكين يسألوك من ربك و ما دينك و من نبيك و مش يسألوك عن ناديك ده خالص، ما بقولش ما تشجعش و ما تتبسطش، بس ما تخسرش صحابك و لا تقل أدبك علي حد و لا تخلي محور حياتك حاجة المفروض إنك تتسلى بيها في وقت فراغك".

واختتم أمير طعيمة كلامه قائلاً :"الكورة و الأفلام و الأغاني و غيرهم دي حاجة بنتسلي بيها عشان تبسطنا مش عشان تحرق دمنا و توقعنا في الغلط، و اللي انت بتشمته ده هيبقي خصيمك يوم القيامة ادام ربنا، ما تخليش لعبة تخسرك في الدنيا و لا في الاخرة".