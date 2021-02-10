نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجمعة..نادية الجندي في ضيافة "أبلة فاهيتا" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستضيف الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا، في برنامجها "لايڤ من الدوبلكس" يوم الجمعة المُقبلة

الفنانة نادية الجندي، ويُذاع اللقاء في تمام الساعة الحادية عشر مساءً على "قناة ON".

وكانت الفنانة نادية الجندي قد روجت لذلك اللقاء من خلال حسابها الشخصي على موقع "تويتر"، حيث نشرت برومو الحلقة، وعلقت عليه قائلة :"أنتظرونى فى حلقة جميلة، يا رب تعجبكم، مع حبيبتى أبلة فاهيتا وكارو من الدوبلكس".

وفي سياق آخر، شاركت الفنانة نادية الجندي في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل"سكر زيادة"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ وائل إحسان، ﺗﺄﻟﻴﻒ أمين جمال، بطولة نبيلة عبيد، سميحة أيوب، هالة فاخر، مي الغيطي، طارق عبدالعزيز.