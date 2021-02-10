دنيا عبد العزيز وجمال عبد الناصر وهادي خفاجة ينضمون لقائمة أبطال مسلسل "المداح"

القاهرة - محمد ابراهيم - تعاقدت دنيا عبدالعزيز والفنان هادي خفاجة والفنان جمال عبدالناصر، على المشاركة في مسلسل"المداح"، المُقرر عرضه في رمضان المقبل، وهو حمادة هلال، أحمد بدير، حنان سليمان، خالد سرحان ومن تأليف أمين جمال، إخراج أحمد سمير فرج.

وفي سياق آخر، تشارك الفنانة دنيا عبدالعزيز في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "اللي ملوش كبير"، وهو بطولة أحمد العوضي، ياسمين عبدالعزيز، خالد الصاوي، بدرية طلبة، أحمد سعيد عبد الغني، وهو من إنتاج شركة سينرجي، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان حمادة هلال الدرامية مسلسل "ابن أصول" الذي تم عرضه في رمضان 2019، وهو بطولة سوزان نجم الدين، آيتن عامر، محمد نجاتي، إيناس كامل، رانيا منصور، أحمد حلاوة، كريم أبوزيد، حمزة العيلى، وفاء سالم، عماد رشاد، وتأليف أحمد محمود أبوزيد، وإخراج محمد بكير.