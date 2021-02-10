حسني صالح :"شادي أبو شادي أهم مخرج في مصر"

القاهرة - محمد ابراهيم - أعرب المخرج حسني صالح عن إعجابه الشديد بفيلم "شاومينج" الذي يُعرض حاليًا في السينمات، مُشيرًا إلى أن مخرج الفيلم شادي أبو شادي يعتبر من أهم المخرجين المتواجدين حاليًا على الساحة الفنية، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

كتب المخرج حسني صالح منشورًا قال فيه :"شادي أبو شادي أهم مخرج في مصر واللي مش عاجبه الكلام يتفرج على فيلم شاومينج".

فيلم "شاومينج" بطولة بيومى فؤاد، صلاح عبد الله، نشوى مصطفى، سامي مغاوري، أحمد حلاوة، حامد الشراب، توني ماهر، أحمد سلطان، سارة درزاوي، طاهر أبو ليلة، ياسر الطوبجي، يوسف حسام، محمود فارس، يوسف وليد يوسف، محمد حسني، سعاد القاضي، وهو من إنتاج أيمن يوسف، والفيلم يتناول ظاهرة الغش في الثانوية العامة، ولكن فى إطار كوميدي ساخر.