سلوى عثمان: التمثيل يصل للجمهور بسهولة طالما خرج من قلب الممثل

القاهرة - محمد ابراهيم - قالت الفنانة سلوى عثمان أن التمثيل مادام خرج من قلب الممثل فإنه سوف يصل للجمهور بسهولة، متذكرة أحد مشاهدها في مسلسل "البرنس"الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي، مُشيرة إلى أنها تبذل جهودًا كبيرة داخل منزلها لحفظ الكلام، وقبل الذهاب للتصوير، مُضيفة :"أنا قبل المشهد مبكلمش حد وإحنا بنقعد نهزر ونضحك في الاستديو ولو قعدت هزرت وضحكت هلاقي كل اللي جوايا يروح".

وتحدثت سلوى عثمان خلال لقائها في برنامج "من مصر" مع الإعلامي عمرو خليل و الإعلامية ريهام خليل عن مشهد اعتدائها على الفنانة رحاب الجمل وصفعها بـالقلم على وجهها، مُشيرة إلى أن ذلك المشهد كان حقيقيًا، لافتة إلى أنها لم تستطع الخروج من المشهد بسهولة واستغرقت وقتًا طويلاً لكي تستطيع الخروج من دورها، مشيدة بأداء الفنانة رحاب الجمل في مسلسل "البرنس"، لافتة أن المشاهدين يميلون للدراما الاجتماعية أكثر من أي نوع دراما.

وأشارت سلوى عثمان أن مصر غنية في كل المجالات وليس في مجال الفن فقط، مُشيرة إلى أن المخرج محمد سامي من وجهة نظرها هو صانع النجوم.

كما تحدثت سلوى عثمان عن كواليس أعمالها القديمة، لاسيما دورها أمام الفنان الراحل عبدالله غيث في مسلسل "المال والبنون" ، مُشيرة إلى أنه من أهم الأدوار التي قدمتها في حياتها، وكذلك مشاركتها مع الفنان عادل إمام في فيلم "رسالة إلى الوالي" ، وأيضًا دورها في مسلسل "خيانة عهد" مع الفنانة يسرا.

قالت سلوى عثمان أنها تشارك حاليًا فس مسلسل "نسل الأغراب" مع المخرج محمد سامي والفنان أمير كرارة وأحمد السقا ومي عمر، وتقدم خلال الأحداث دور والدة مي عمر، كما تشارك أيضًا في مسلسل "الاختيار 2"مع المخرج بيتر ميمي و الفنان كريم عبدالعزيز وأحمد مكي وتقدم فيه دور كضيفة شرف وتقدم فيه دور والدة أسماء أبواليزيد.