استئصال المرارة.. الجمهور يدعو للإعلامية مي حلمي

أعلنت المذيعة مي حلمي عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" عن إجرائها لعملية جراحية وهي استئصال المرارة .

ونشرت فيديو عبر القصص المصورة :" أنا احتفلت بعيد ميلادي بدري علشان العملية أدعو لي ".

تفاعل الجمهور:" ربنا ماكي ، إن شاء الله تقومي بالسلامة ".

وأعلنت الإعلامية مي حلمي عن تعاقدها علي برنامج جديد علي قناة النهار، يجمعها بـ نجوم كرة القدم المصرية، و ذلك من خلال نشرها صورة عبر حسابها الرسمي علي موقع "انستجرام". وظهرت مي حلمي بصحبة " نجوم كرة القدم المصرية وائل جمعة، بركات ، عصام الحضري ، محمد شوقي ، حسين ياسر المحمدي.

يذكر أن مي حلمي مذيعة رياضة بدأت مسيرتها من خلال برامج الراديو و انتقلت حاليا إلى برامج تليفزيونية و آخر أعمال الإعلامية مي حلمي هو برنامج " الحكم " ، الذي يعرض علي قناة " الحدث اليوم ".