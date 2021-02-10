أعلنت المذيعة مي حلمي عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" عن إجرائها لعملية جراحية وهي استئصال المرارة .
ونشرت فيديو عبر القصص المصورة :" أنا احتفلت بعيد ميلادي بدري علشان العملية أدعو لي ".
تفاعل الجمهور:" ربنا ماكي ، إن شاء الله تقومي بالسلامة ".
وأعلنت الإعلامية مي حلمي عن تعاقدها علي برنامج جديد علي قناة النهار، يجمعها بـ نجوم كرة القدم المصرية، و ذلك من خلال نشرها صورة عبر حسابها الرسمي علي موقع "انستجرام". وظهرت مي حلمي بصحبة " نجوم كرة القدم المصرية وائل جمعة، بركات ، عصام الحضري ، محمد شوقي ، حسين ياسر المحمدي.
يذكر أن مي حلمي مذيعة رياضة بدأت مسيرتها من خلال برامج الراديو و انتقلت حاليا إلى برامج تليفزيونية و آخر أعمال الإعلامية مي حلمي هو برنامج " الحكم " ، الذي يعرض علي قناة " الحدث اليوم ".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر استئصال المرارة.. الجمهور يدعو للإعلامية مي حلمي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.