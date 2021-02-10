في ذكرى ميلاد نعيمة وصفي.. تعرف على علاقتها بزوجها

يحل اليوم الأربعاء ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة نعيمة وصفي فقد ولدت بأسيوط في مثل هذا اليوم من عام 1923 حيث قدمت العديد من الاعمال الفنية الناجحة.

تزوجت وصفي برائد الصحافة المصرية عبد الحميد سرايا وهو اول من اسس القسم الخارجي بجريدة الاهرام.

وعن ذكرياتها مع زوجها وأسرته ذكرت انه كان دوما يصطحبهم يوم الجمعة من كل اسبوع لاحد المتنزهات القريبة من القاهرة ليقضوا وقتا جميلا في أجواء ثقافية ومع نجاحه في دور الأب كان أيضا مقدرا لطبيعة عملها وما يقتضيه من وجود العديد من المعجبين الذين يطالبون بإهداء او صورة تذكارية ومع ذلك لم يكن ينفعل او يظهر غضبه بل كان يتصرف عادي جدا بدون انفعال بالاضافة الي الرد علي كثير من تليفونات المعجبين.