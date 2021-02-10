نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصول جثمان والد المتحدث باسم "المتحدة" المسجد الفاروق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصل منذ قليل جثمان والد المهندس حسام صالح، والمدير التنفيذي والمتحدث الرسمي لمجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية، لمسجد الفاروق في منطقة المعادي، استعدادًا لأداء صلاة الجنازة عليه ، ومن المُقرر دفن جثمانه أمام جامعة MSA بأكتوبر في طريق الواحات.

وحرص على حضور صلاة الجنازة، الفنان محمد الشقنقيري، والشيف علاء الشربيني.

وكان المهندس حسام صالح قد أعلن عن وفاة والده، من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" حيث كتب منشورًا قال فيه:"إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون، انتقل إلى رحمة الله والدي (الأستاذ أحمد صالح)، أسالكم الدعاء له بالمغفرة والرحمة، اللهم ثبّته عند السؤال ولا حول ولا قوة إلا بالله".