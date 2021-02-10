طلال سلامة يعود بعد غياب بألبوم "كلها يومين" وأصالة ونوال الكويتية تحتفلان به

طلال سلامة المطرب السعودي، طرح مساء أمس، أحدث أغاني ألبومه الجديد بعنوان "كلها يومين"، وذلك عبر قناة روتانا على موقع يوتيوب، وسط إشادات عدد من محبيه وزملائه.

طلال سلامة يطرح أحدث أغانيه "كلها يومين"

وتلقى طلال سلامة تهاني الجمهور على أغاني الألبوم الجديد وتحديدًا الأغنية الرئيسية "كلها يومين" التي تقول كلماتها "كلها يومين وتطيب الجروح … كلها دمعه على خدي وتروح.. ماهو اول جرح منك … لو نويت احكي وابوح.. مالقيت الا جفاك … صدك وكثره خطاك.. عشت في وهم المحبه … عشت تايه في رضاك.. قلبي اقوى من عذابك…وارضي ابعد سحابك.. انا احيا في وجودك… واحيا اكثر في غيابك.. مابقالك شي عادي ... غير جرح في فؤادي.. انتظر منك صدودك … وانتظر مني بعادي"

أصالة تهنئ صديقها طلال سلامة بألبومه

كذلك تلقى التهاني من قبل عدد من أصدقائه وزملائه بالوسط الفني، ومن بينهم، النجمة السورية أصالة التي هنأته عبر تويتر وقالت: "عظيم الشعور والتهذيب واللطف، بحسه من أهلي وبشوف حالي بمعرفته.. ألف مبروك ألبومك يا أخي الغالي الحبيب وأغنية كلها يومين بتجنن حبيتها وبدي شي مره لو بتسمح لي غنّها، الله يسعدك ويوفقك على قد حلاوة قلبك وطيابة صوتك".

وحرص طلال سلامة على الرد على تهنئة أصالة له بأغنيته وألبومه الجديد، وقال: "الاغنية وصاحبها وكل ألبوماته الجديد والقديم فدى عيونك يا ام خالد يا غالية".

تفاصيل ألبوم طلال سلامة الجديد 2021

كذلك علق على الأغنية الجديدة المغني عبود خواجة الذي كتب له: "كلها يومين.. الله عليك يا حبيب"، ليرد عليه طلال قائلًا: "اخي وصديقي عبود يا رمز الوفاء ومعنى الرجولة والأخوة والنقاء الله يحفظك ويطول بعمرك".

فيما باركت له النجمة نوال الكويتية وقالت: "ياحبيبي يا بو محمد الف مبروك وجدامك النجاح ان شاء الله وانا من عشاق صوتك الله لا يحرمنا هالصوت".

ومن المعروف أن طلال سلامة تغيب عن الساحة الفنية حوالي 5 سنوات، إثر حادث أليم فقد فيه ابنه، ودخل على أثره في أزمة نفسية أثرت على حالته الصحية، لكنه عاد العام قبل الماضي بأغنية "لا شعور"، من كلمات الأمير عبد الله بن عبدالعزيز، وألحان أدهم، وتوزيع عباس صباح، وعود صادق جعفر، وإيقاعات هاني الدوسري.

أما ألبومه الجديد "كلها يومين" فيحتوي على 9 أغاني جميعها من كلمات نهار، وشارك في التلحين كل من عبد الله القعود ويعقوب الخبيزي وأسامة العطار، إضافة إلى 5 أغنيات من ألحان طلال سلامة نفسه.