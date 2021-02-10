إيمان العلي تكشف لـ"دوت الخليج" أسباب نجاح مسلسل "الميراث" وفوزه بجائزة أفضل إنتاج تلفزيوني في الشرق الأوسط

إيمان العلي من أ[رز نجوم مسلسل "الميراث"، كشفت عن رأيها في حصول العمل على جائزة أفضل إنتاج تلفزيوني في الشرق الأوسط لعام 2020 من قبل BroadcastPro 2020 Awards، والتي تسلمها الفنان حسن عسيري أحد منتجي العمل.

إيمان العلي: صناع مسلسل "الميراث" استطاعوا تجاوز كافة التحديات

إيمان العلي تحدثت في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج" عن أسباب نجاح مسلسل "الميراث" من وجهة نظرها وتحقيقه لجائزة أفضل إنتاج تلفزيوني في الشرق الأوسط، حيث أكدت أن الفكرة المميزة للعمل بالإضافة إلى قدرة فريقه على مواجهة كافة الصعوبات التي واجهتهم أثناء التصوير جعلتهم يستحقون جائزة أفضل إنتاج تلفزيوني لعام 2020، فقالت إيمان العلي : "اعتبر تجربة مسلسل (الميراث) رائعة وهي فكرة جديدة بالنسبة للأعمال الخليجية، وأنا اعبر عن رأيي كأحد أبطال العمل وليس كمشاهدة، فما قرأته في السيناريو كان يشير لعمل مميز وجدير بالمشاهدة من كافة النواحي".

وأضافت إيمان العلي: "استطيع أن أؤكد أن المسلسل واجه تحديات كبيرة منها أزمة كورونا مما تسبب في عمل مكثف من قبل الكتاب لمعالجة هذه التغيرات والتي من بينها عدم قدرت بعض النجوم وأنا منهم على استكمال التصوير بسبب السفر، لكن كان هناك حلول عاجلة كانت حاضرة حتى لا يقع العمل في أزمة، وقد نجحوا في تجاوز هذه التحديات والعقبات".

إيمان العلي: بعض الأعمال الخليجية تفتقد لتنظيم مسلسل "الميراث"

إيمان العلي أكدت أن صناع مسلسل "الميراث" كانوا مثال يحتذى به من الناحية التنظيمة، كما أشارت إلى حالة الالتزام التي فرضت في العمل والتي اعتبرتها من أهم اسباب نجاحه، فضلا عن تقديم كافة المساعدات التي يحتاجها الفنان من أجل تقديم أفضل أداء له، بينما أوضحت كذلك أن هناك أعمال عدد حلقاتها أقل من مسلسل "الميراث" لكنها تفتقد لمثل هذه النوعية من التنظيم فقالت إيمان العلي: "(الميراث) عمل ضخم جدا، وهذه النوعية من الأعمال تحتاج دائما لإنتاج يتناسب مع حجمها، واعتقد أن من أسباب النجاح الذي حققه المسلسل هو الإنتاج السخي وحالة التنظيم الكبيرة التي حققها القائمين عليه، فتم تسهيل مهمة الفنان وتهيئة الجو المناسب له من أجل تقديم أفضل أداء".

وأشارت إيمان العلي: "يجب التأكيد أن حالة التنظيم التي كانت حاضرة في العمل تفتقدها بعض من الأعمال الخليجية التي تصل حلقاتها إلى 30 حلقة وليس لعدد الحلقات الضخم كما في (الميراث)، كما أن جميع العاملين في المسلسل من الصغير إلى الكبير كانت هناك حالة التزام تامة، بالإضافة إلى العلاقة الطيبة التي ربطت جميع العاملين ببعضهم، فلذلك لم أرى في تجربتي بالدراما مثل هذه النوعية من التنظيم".

تفاصيل دور إيمان العلي في مسلسل "الميراث"

إيمان العلي قد شاركت في مسلسل "الميراث" بدور "أم يوسف"، وقد تسببت أزمة كورونا في عدم استكمالها للعمل وتغير بعض أحداث المسلسل لهذا السبب، وقد حقق "الميراث" نجاحا كبيرا منذ بداية عرضه في شهر مارس الماضي، ونال إشادات واسعة من قبل الجمهور الخليجي والعربي، وهو يعرض على قناة "MBC" ومنصة "شاهد" ويشارك في بطولته كل من هند محمد، ومحمد الحجي، وعبدالعزيز السكيرين، وتركي الكريديس، وعبدالله القحطاني، ونور حسين، والعمل هو فكرة توني جوردن، وأشرف على كتابته مازن طه، وهو من إخراج تامر بسيوني، وعبدالله الجنيبي، وفؤاد سليمان.