جميلة عوض تتألق في 3 أعمال جديدة

تواصل الفنانة الشابة جميلة عوض تألقها مع بداية 2021 من خلال ثلاثة أعمال جديدة، لتشارك النجمة يسرا في بطولة أحدهم وهو مسلسل حرب أهلية (اسم مؤقت)، ومن المقرر عرضه في موسم رمضان 2021، من إخراج سامح عبد العزيز، وإنتاج العدل جروب، وتأليف أحمد عادل.

كما بدأت جميلة تصوير دورها في فيلم عروستي من إخراج محمد بكير وتأليف مصطفى البربري، ويشاركها بطولته كل من أحمد حاتم، صابرين، زينب غريب، مروان يونس ومحمود البزاوي.

وتستعد حاليًا للمشاركة في بطولة فيلم المحكمة من إخراج محمد أمين وتأليف أحمد عبد الله، ويشاركها بطولته كل من صبا مبارك، محمود عبد المغني، مايان السيد وأحمد داش.

يأتي ذلك بعد تألق النجمة جميلة عوض في شخصية نور مريضة البهاق في مسلسل لازم أعيش، والذي تمكنت من خلاله أن تنقل معاناة مرضى البهاق وما يواجهونه من تنمّر وعدم قبول في المجتمع، ليلقى ردود فعل قوية ويصبح تريند رقم واحد على مواقع التواصل الاجتماعي ومحرك البحث جوجل، لتناوله لهذا المرض لأول مرة، وفازت عنه جميلة بجائزة أفضل ممثلة شابة بـمهرجان نجم العرب بتصويت جمهور الخليج.

كما فازت جميلة بجائزة الدير جيست كـ أفضل ممثلة سينما شابة بتصويت الجمهور عن دورها في فيلم بنات ثانوي الذي عُرض في يناير الماضي وحقق نجاحًا كبيرًا في شباك التذاكر، كما أشاد به الناقد السينمائي طارق الشناوي قائلًا إنه "مغامرة خرجت برة صندوق الأعمال السائدة".

جميلة عوض تنتمي لعائلة فنية، نجحت منذ الظهور الأول على الشاشة في فرض اسمها على الساحة كموهبة واعدة، وذلك نتيجة لتقمصها وحضورها الطاغي، فلفتت الأنظار إليها في دور هانيا في مسلسل تحت السيطرة الذي حصدت عنه العديد من الجوائز، منها جائزة الدير جيست كأفضل ممثلة صاعدة.

انطلقت جميلة بعد ذلك في عدد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية المميزة التي فازت عنها بأكثر من عشر جوائز محلية ودولية، مثل هيبتا: المحاضرة الأخيرة، الذي حقق أعلى الإيرادات في شباك التذاكر وقت عرضه، والضيف الذي جاء عرضه العالمي الأول في مهرجان تالين بلاك نايتس السينمائي في إستونيا وفاز بـ جائزة الجمهور، وفازت جميلة عنه بـجائزة أفضل ممثلة أفريقية – آسيوية في مهرجان نيو فيچن السينمائي الدولي، بالإضافة للعديد من الأفلام المهمة مثل لف ودوران مع النجم أحمد حلمي، من 30 سنة مع أحمد السقا ومنى زكي، سبع البرمبة مع رامز جلال.

كما اختيرت جميلة عوض كعضو لجنة تحكيم لـمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، بالإضافة لمشاركتها مؤخرًا في حلقة نقاشية بعنوان "خانة النوع: أن تكوني امرأة في المجال الإبداعي"، ضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما بـمهرجان القاهرة السينمائي الدولي 2020.