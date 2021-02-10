"عقلي وقف".. نوال الزغبي تحتفل بتحقيق أغنيتها مليون مشاهدة على يوتيوب

حالة من السعادة تعيشها الفنانة اللبنانية نوال الزغبي بتحقيق أغنيتها الجديدة "عقلي وقف"، لمليون مشاهدة عبر "يوتيوب"، بعد 5 أيام من طرحها. وغردت "نوال"، بفيديو من الأغنية عبر "تويتر"، وعلقت: "كتير سعيدة بأصداء أغنية عقلي وقف وشكرا للدعم الحقيقي وللمليون الأول على يوتيوب". أغنية "عقلي وقف"، كلمات أحمد حسن راؤول، ألحان أحمد زعيم، توزيع وسام عبدالمنعم، في أول تعاون لهم مع الفنانة نوال الزغبي، وتولى إخراج الكليب فادي حداد.

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