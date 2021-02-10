تحل الفنانة نادية الجندي ضيفة على برنامج "أبلة فاهيتا لايف من الدوبلكس"، المذاع عبر قناة ON. ظهرت نادية الجندي في إعلان الحلقة وهي تتوعد أبلة فاهيتا بالانتقام، لكي تستعيد حق كل الضيوف الذين تعرضوا لأسئلة فاهيتا المحرجة، كما أخبرت كارو أنها سوف تنتقم لها من معاملة والدتها السيئة. تذاع الحلقة يوم الجمعة 12 فبراير 2021 في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مصر عبر قناة ON.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نادية الجندي تنتقم من أبلة فاهيتا.. اعرف التفاصيل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.